تعميم من الحلبي الى الموظفين والعاملين في المؤسسات التربویة

A + A -

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي التعمیم رقم 33/م/2021 ، الموجه إلى جمیع المسؤولین عن المؤسسات التربویة الرسمية والخاصة والوحدات الإداريّة، حول ضرورة الإلتزام بالفقرة الاولى من توصيات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وجاء في التعميم :



"عطفاً على التعميم الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 26/2021 تاريخ 27/12/2021 المستند إلى توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا الصادرة بتاريخ 1/12/2021، لا سيما الفقرة المتعلقة بوجوب ان يكون العاملون والأجراء في القطاعات الصحية والتربوية والسياحية والعسكرية والأجهزة الأمنية وقطاع النقل العام والعاملون في القطاع العام والبلديات واتحاداتها ملقحين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة أو أن يخضعوا، على نفقتهم الخاصة، للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) مرتين في الأسبوع، في أي من المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة تحت طائلة منعهم من مزاولة عملهم، مع ما قد يترتب من نتائج قانونية تبعاً لذلك. وفي هذا السياق سيتم التثبت من تلقي الموظفين والعاملين للقاح كوفيد-19 من خلال ابراز نسخة عن شهادة التلقيح الصادرة عن وزارة الصحة العامة، او ابراز نتائج الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) للذين لم يتلقوا اللقاح،



لذلك،

إن وزير التربية والتعليم العالي، يطلب من جميع الموظفين والعاملين غير الملقحين بلقاح كوفيد-19 ضرورة تلقي اللقاح، أو إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) مرتين في الأسبوع على نفقتهم الخاصة تطبيقاً لتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء، كما يشدّد على ضرورة التقيّد بما ورد أعلاه تحت طائلة اتخاذ الاجراءات الادارية والمسلكية اللازمة بحق المخالفين."