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بالصور - سلسلة لقاءات للتيار في مدينة صيدا

29
DECEMBER
2021
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قام نائب الرئيس للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب إلى جانب النائب الدكتور سليم خوري والنائب السابق الاستاذ امل ابو زيد ووفد مرافق بسلسلة لقاءات  في مدينة صيدا.
 
وكان اللقاء الأول بسماحة مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان حيث شدد المجتمعون، بعد تبادل التهاني بالأعياد، على ضرورة تعزيز التواصل بين جزين وصيدا لما فيه الخير لابناء المنطقتين.
 
بعدها انتقل الوفد للقاء مطران صيدا للروم الكاثوليك ايلي بشارة الحداد من أجل نقل تهنئة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لسيادة المطران ولأبناء الرعية  بالأعياد المجيدة، حيث تمنى المطران الحداد ان تحمل السنة الجديدة الحلول التي تخفف الاعباء عن كاهل المواطنين.
 
وفي إطار التهنئة بالأعياد المجيدة، زار الوفد مطران الموارنة في صيدا مارون عمار الذي حمل الوفد شكره للوزير باسيل  متمنيا له  ولجميع اللبنانيين  أعيادًا وعامًا أفضل على الأصعدة كافة...
 
كذلك التقى الوفد النائب الدكتور أسامة سعد حيث تطرق المجتمعون الى الوضع السياسي والانتخابي والتحضيرات القائمة لإنجاز الانتخابات، وشدد الفريقان على ضرورة إعتماد الدولة المدنية كحلّ لوقف مسلسل الازمات التي تصيب اللبنانيين بشكل دوري. 
 
وفي النهاية، التقى الوفد الدكتور بسام حمود في مكتب الجماعة الإسلامية حيث قيّم المجتمعون الفترة التي واكبت الانتخابات السابقة والمخاطر الكبرى التي تحيط بلبنان في هذه الفترة مشدّدين على ضرورة تكاتف الجميع لتجاوز ما يحضر للبنانيين من مخططات قد تنعكس سلبا على مستقبلهم واستقرارهم السياسي والاقتصادي.
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