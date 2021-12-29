تعثّر الإتّصالات والإنترنت أكثر خطورة من إفلاس قطاع الكهرباء.. هذا ما كشفته مصادر في قطاع الاتصالات!

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تشبّه مصادر في قطاع الاتصالات ما يحصل اليوم في القطاع عامة، وفي خدمة الانترنت على وجه الخصوص، بما جرى في قطاع الكهرباء… فبعد الفشل المعروف في الكهرباء، حيث تم تجاهل ورفض كل المعايير والخبرات الدولية والمحلية والتي نصحت بالإصلاح وبرفع سعر تعرفة الكهرباء لكيلا ينهار القطاع، وهذا ما حصل فعلًا، يتم اليوم وبنفس الطريقة تجاهل الوقائع والأدلة الدامغة والقاضية بضرورة رفع أسعار خدمة الانترنت… وتضيف المصادر أن تعثّر قطاع الإتّصالات عامّة والإنترنت خاصة أكثر خطورة من إفلاس قطاع الكهرباء بأشواط، إذ إنه القطاع الحيوي الوحيد الذي تعتمد عليه وبشدة الشركات الصغرى والمتوسطة والكبرى، لتصنّع وتنتج وتصدّر منتوجاتها وتتواصل مع العالم، ولتتمكن من إدخال القليل من العملات الأجنبية الصعبة ليبقى الاقتصاد اللبناني صامدًا في ظل الأزمة.