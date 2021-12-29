قوى الأمن ضبطتهما بالجرم المشهود... هذا ما كانا يفعلانه

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صدر عن المديرية العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البلاغ التالي:

في إطار متابعة عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام أشخاص مجهولين بمعالجة هذه الأسلاك والكابلات في داخل معمل في مدينة زحلة، حيث يُستخرج منها كميّات النّحاس.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية المتورطيَن، وهما: - ع. م. (من مواليد عام ١٩٩٣، سوري)

ن. ن. (من مواليد عام ١٩٩٤، سوري)

بتاريخ 25-12-2021، وبعد عمليّات الرّصد والمراقبة، داهمت إحدى دوريات الشّعبة المعمل، وأوقفت المذكورَين.

ضُبِطَ في المعمل كميّة كبيرة من غلافات الكابلات البلاستيكية، وقطع صغيرة من الأسلاك، ومقص حديدي، ومبلغ /300/$.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة استحصالهما على الكابلات الكهربائية المسروقة من بلدة بريتال، وبقيامهما بمعالجتها لاستخراج مادّة النحاس منها، ومن ثمّ بيعها في بؤرة لبيع الخردة في إحدى البلدات البقاعية. وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما هو حصيلة بيع حوالي /50/ كلغ من النحاس.

أودع الموقوفان مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.