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لبنان - منخفضان جويّان.. وهذه التفاصيل!

29
DECEMBER
2021
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يعبر منخفض جوي فوق شمال ليبيا ومصر يتسبّب ببعض التقلّبات الجويّة الضعيفة في لبنان، من اليوم لغاية يوم السبت، لأن نقطة تمركز هذا المنخفض ومساره يجعلان من تياراته المرافقة جنوبية شرقية مما يعيق حركة الامطار الشاملة تجاه لبنان، بينما حصّة المناطق الجنوبية (الاردن، فلسطين..) ستكون أكبر بالامطار.

وقد يؤثر على لبنان منخفض جويّ ثانٍ، بارد لكنه قصير المدّة، بين بعد ظهر يوم الأحد والاثنين.

 

اليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الاربعاء غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية المحلية والخفيفة بنسبة ٢٥ في المئة، الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درجة بقاعا بين ٢ و ١٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٢ درجة.

 

الخميس: طقس متقلب يميل الى الصحو واحتمال خفيف ٢٥ في المئة لتساقط زخات أمطار محلية خفيفة والجو غائم جزئيا فيما الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٢ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢ درجات وبقاعا بين ٣ و ١٤ درجات، الرياح متقلبة ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم.

 

الجمعة: طقس متقلب يميل الى الصحو واحتمال ٢٠ في المئة لتساقط زخات امطار محلية خفيفة والجو غائم جزئيا فيما الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح ساحلا بين ١٢ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٣ درجات وبقاعا بين ٣ و ١٤ درجات، الرياح جنوبية شرقية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم.

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