رئيس الجمهورية تلقى برقية من نظيره المصري لمناسبة حلول العام الجديد

A + A -

الرئيس السيسي: تمسُّكنا بالأمل والتعاون المشترك كان دافعا للتصدي لصعاب عام مليء بالتحديات واتطلع الى ان يشهد عام 2022 بداية مرحلة جديدة من التنمية والتقدم من خلال التزامنا بالشراكة والعمل معا

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برقية تهنئة بالعام الجديد من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اكد له فيها تطلعه الى "ان يشهد عام 2022 بداية مرحلة جديدة من التنمية والتقدم، من خلال التزامنا بالشراكة والعمل معا، من اجل تحقيق مستقبل أفضل لشعبينا الشقيقين".

واشار الرئيس السيسي في برقيته الى انه "ومع مرور عام كان مليئا بالتحديات والصعاب، فقد كان تمسكنا بالأمل والتعاون المشترك دافعا للتصدي لهذه الصعاب".

نص البرقية

وفي ما يلي، نص البرقية:

"انه لمن دواعي سروري لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وبدء العام الميلادي الجديد 2022، أن ابعث الى فخامتكم، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية، داعيا الله تعالى ان يجعل العام الجديد عام خير وازدهار واستقرار على شعبينا وبلدينا الشقيقين.

ومع مرور عام، كان مليئا بالتحديات والصعاب، فقد كان تمسكنا بالأمل والتعاون المشترك دافعا للتصدي لهذه الصعاب، وصولا الى عالم اكثر صحة وامانا لشعوبنا. وانني أتطلع بكل تفاؤل ان يشهد عام 2022 بداية مرحلة جديدة من التنمية والتقدم، من خلال التزامنا بالشراكة والعمل معا، من اجل تحقيق مستقبل أفضل لشعبينا الشقيقين، ولجميع شعوب العالم.

فخامة الرئيس واخي العزيز، وإذ أتقدم مجددا بخالص الامنيات بأن يكون العام الجديد عاما سعيدا، مزدهرا، لأتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة، ولشعبكم الشقيق المزيد من التنمية والرخاء والرقي."