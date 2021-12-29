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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 كانون الأول 2021

29
DECEMBER
2021
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 الأخبار: قاعدة عوكرسياسة

ولاء رئيس المحكمة العسكرية لم يشفع له مقابل طلبات الغرب: قائد الجيش يطيح شحادة انتقاماًسياسة

 

 

 

 البناء: توافق أميركي إيراني على التقدّم للوصول إلى اتفاق في فيينا… وتشكيك “إسرائيلي” / الدفاع الروسية: الغارة “الإسرائيلية” استغلت عبور طائرة روسية… فماذا بعد؟ / دعوة عون للحوار: جنبلاط لأولوية الحكومة وميقاتي لإدراج العلاقة بالسعودية /




 

الديار: بعبدا تترقب ردود فعل القيادات قبل تحديد موعد للحوار
حزب الله يلتزم الصمت ويرفض ان يكون من يفجر تفاهم «مار مخايل»
قائد الجيش: المسّ بمعنويات العسكريين غير مسموح اطلاقاً

 

 

 


نداء الوطن: جنبلاط: الحوار مهم... لكن مجلس الوزراء أهمّ
"حزب الله" مرتاح لـ"لهجة" عون وأولويات السراي غير أولويات بعبدا!

 

 

 


اللواء: هل حان وقت فك الارتباط بين باسيل وحزب الله؟!
تراشق بالمراسيم بين عون وبري.. وميقاتي لن يُقيل سلامة أو يدعو لجلسة تذهب بالحكومة

 

 

 

 

الجمهورية: ميقاتي يتمسك بسلامة و"التيار" لكف يده

 

 

 


النهار: ميقاتي بعد عون للحوار وقرارالتعطيل ثابت

 

 

 

 

l'orient le jour: Le Hezbollah joue l’accalmie, en attendant le discours de Nasrallah

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