أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 كانون الأول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تعتقد جهات دبلوماسية غربية أن أعقد الملفات أمام أي مشاريع مقبلة للتسويات في المنطقة لا يزال الملف السوري حيث تحتشد مصالح وقوات تخص مجموع الدول والقوى والأزمات المعنية بكل الملفات الساخنة وخصوصاً اتصال الوضع في سورية بحجم ودور كل من تركيا وإسرائيل والجماعات الكردية والإرهابية



خفايا

توقعت مصادر سياسية أن تلقى دعوة رئيس الجمهورية للحوار تشجيعاً دولياً بعكس ردود الفعل الداخلية غير المشجعة، وقالت إن الاهتمام الخارجي قد ينقل المؤتمر بمشاركة دولية وإقليمية ولما بعد الانتخابات النيابية في الوقت الباقي من ولاية رئيس الجمهورية تحضيراً للانتخابات الرئاسية في ضوء مناخ التسويات الإقليمية

نداء الوطن: خفايا

علقت مصادر مراقبة على قول الرئيس نجيب ميقاتي "اتمنى عندما تصل المسألة الى الهيئة القضائية العليا ان تعود الامور الى نصابها" بمثابة تدخل في عمل القضاء، للتأثير على قرار الهيئة في قرار رد القاضي البيطار.



اللواء: أسرار

همس

تبيّن لمعنيِّين أن اقتراحاً فرنسياً شغل مواقع التواصل الاجتماعي بإرسال قوات إلى لبنان يعود تاريخه إلى آب من العام 2021 لمناسبة زيارة إلى مرفأ بيروت الذي تعرض لإنفجار قبل عام..



غمز

لاحظ مستهلكون للمحروقات، لجوء بعض المحطات في العاصمة ومناطق أخرى للتلاعب بالعدادات، وغير ذلك، الأمر الذي يستدعي تدخلاً من وزارة الاقتصاد وهيئة حماية المستهلك..



لغز

يجري التداول في غرف مغلقة بسطو «جهة نافذة» على خزانات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وتحويلها لمناطق معينة، وحجبها عن الأحياء التي تتغذى منها؟!