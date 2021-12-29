الأخبار: القوى الأمنية تكشف ملابسات جريمة كفرعبيدا البترونية

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الأخبار: حلّت القوى الأمنية ملابسات الجريمة التي هزّت بلدة كفرعبيدا البترونية، منتصف الشهر الجاري، والتي كان قد ذهب ضحيتها رجلان، لبناني وسوري، بعدما حدّدت هوية المشتبه فيهما، وأوقفت أحدهما.



القضية بدأت بالعثور داخل معمل في البلدة البترونية، على مالك المعمل (ج. ص.، مواليد عام 1973، لبناني) وعامل لديه (أ. أ. د.، مواليد عام 1987، سوري) المعروف باسم «أبو دقة»، جثتين هامدتين، الأول مصاب بطلق ناري والثاني بعدّة طعنات بواسطة آلة حادة. كذلك، تمّ العثور على المواطنة (آ. م.، مواليد عام 1976)، والتي تعمل كسكرتيرة، محتجزة داخل إحدى غرف المعمل.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت القوى الأمنية إلى تحديد هوية المشتبه فيهما بتنفيذ جريمة القتل، وهما: ج. ج. (مواليد عام 1971، لبناني) ـــ ع. ق. (مواليد عام 1989، سوري). وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصة التابعة لشعبة المعلومات من مداهمة مكان إقامة الأول في محلة دير الأحمر، وأوقفته بداخله.

ووفق بيان لقوى الأمن الداخلي، اعترف الموقوف بالتحقيق معه، أنه «بتاريخ 13 كانون الأول الجاري، انتقل برفقة شريكه إلى المعمل في محلة كفرعبيدا بناءً على اتفاق مسبق بينهما لتنفيذ عملية سلب صاحب المعمل وابتزازه مادياً، حيث قاما بتكبيل الأخير والسكرتيرة والعامل، وخلال عملية ابتزاز وتهديد صاحب المعمل لدفع الأموال، تمكّن أبو دقة من تحرير نفسه، فحصل عراك معه نتج منه قيام المتورط الثاني بطعنه بآلة حادّة بحوزته وقتله، بعدها قام (ع. ق.) أيضاً بإطلاق النار على صاحب المعمل وقتله، وقبل مغادرتهما المكان، عمدا إلى سرقة ما توفّر من مبالغ مالية وهواتف بحوزة المغدورين، إضافة إلى مصاغ ذهبي وهاتف ومبلغ مالي من السكرتيرة. ثم قاما بتغيير ملابسهما ومغادرة المكان، ورَميا الثياب الملطّخة بالدّماء في محلة البوار».