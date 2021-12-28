وزير الاقتصاد اللبناني يكشف متى ستوقع بيروت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي

A + A -

تحدث وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام عن الأزمة الاقتصادية في لبنان، وأشار إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مرحلة متقدمة جدا.

وفي مقابلة مع RT ضمن برنامج "نيوزميكر"، قال الوزير اللبناني، إن لبنان سيوقع مطلع 2022 اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي على خطة التعافي والنمو.

وأضاف، أن الاتفاق مع صندوق النقد جزء من الحل للأزمة الاقتصادية في لبنان، وأشار إلى أنه بعد التوقيع على الاتفاق سيتم ضخ أموال كبيرة من العملة الصعبة في السوق وسيتم هيكلة المصارف.

وشدد سلام على أن تأخر انعقاد مجلس الوزراء اللبناني يؤخر في اتخاذات القرارات المطلوبة للبنان.

وعن أسباب تدهور الاقتصاد اللبناني، أشار الوزير إلى أنها تعود إلى تراكم الفشل في الإدارة والسياسة المالية الاقتصادية التي استمرت لسنوات. وأضاف أنه يتم العمل على تغيير الاقتصاد اللبناني من الريعي إلى الإنتاجي.