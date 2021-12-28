بوشكيان يفتتح مؤتمر الاعمال العراقي- اللبناني الثاني في 10 ك2 ببغداد

يفتتح وزير الصناعة جورج بوشكيان مؤتمر الأعمال العراقي - اللبناني الثاني، الذي تنظمه مؤسسة "نوفلتي للاستشارات والمعارض والمؤتمرات"، في العاصمة العراقية بغداد، الإثنين والثلثاء في 10 و11 كانون الثاني المقبل.
وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الصناعة أن "المؤتمر سيحضره ويشارك فيه مسؤولون عراقيون ولبنانيون من القطاعين العام والخاص وصناعيون ومستثمرون ورجال أعمال من البلدين حرصاء على تقوية العلاقات وإقامة شراكات أعمال وتبادل بين لبنان والعراق. ويشارك أيضا رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير وممثلون عن وزارات التجارة والصناعة والمعادن العراقية وديبلوماسيون لبنانيون وعراقيون، وعن الصندوق العراقي لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب، والهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، واتحاد المقاولين العراقيين، واتحاد الصناعيين العراقيين، واتحاد الغرف التجارية العراقية".
واعتبر بوشكيان أن "المؤتمر ليس البداية، إنما هو متابعة لمسيرة تعاون تاريخي ومتحذرة وراسخة بين لبنان والعراق وبين شعبي البلدين، حيث يشعر اللبنانيون بقوة محبة العراقيين لهم، والعكس صحيح".
شقير
محي الدين
وأفاد البيان إلى أن "هدف المؤتمر تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين ورجال الأعمال في كل من العراق ولبنان"، لافتا إلى أن "بيروت سبق أن استضافت في تشرين الأول الماضي مؤتمرا مماثلا نتج منه الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وغرفة تجارة بغداد، وتوقيع عقود تجارية بين الشركات المشاركة".