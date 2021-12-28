بعد إكتمال التحقيقات.. الكشف عن تفاصيل جريمة كفرعبيدا المروعة!

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي: بتاریخ 13-12-2021 وفي محلة كفرعبيدا داخل معمل للرازين، عثر على مالك المعمل (ج. ص.، مواليد عام 1973، لبناني) وعامل لديه (أ. أ. د.، مواليد عام 1987، سوري) المعروف باسم "أبو دقة" جثتين هامدتين، الأول مصاب بطلق ناري والثاني بعدة طعنات بواسطة آلة حادة، كما تم العثور على المواطنة (آ. م.، مواليد عام 1976) والتي تعمل كسكرتيرة محتجزة داخل إحدى الغرف.



على الفور، أعطيت الأوامر الى القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت الى تحديد هوية المشتبه بهما بتنفيذ جريمة القتل، وهما: ج. ج. (مواليد عام 1971، لبناني) ع. ق. (مواليد عام 1989، سوري) بتاريخ 16-12-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت القوة الخاصة التابعة لشعبة المعلومات من مداهمة مكان إقامة الاول في محلة دير الأحمر واوقفته بداخله، وبتفتيش المنزل تم ضبط بندقيتي صيد. ad بالتحقيق معه، اعترف انه بتاريخ 13-12-2021 انتقل برفقة شريكه الى المعمل في محلة كفرعبيدا بناء على اتفاق مسبق بينهما لتنفيذ عملية سلب صاحب المعمل وابتزازه مادياً، حيث قاما بتكبيل الأخير والسكرتيرة والعامل، وخلال عملية ابتزاز وتهديد صاحب المعمل لدفع الاموال تمكّن "أبو دقة" من تحرير نفسه، فحصل عراك معه نتج عنه قيام المتورط الثاني بطعنه بآلة حادة بحوزته وقتله، بعدها قام (ع. ق.) أيضا بأطلاق النار على صاحب المعمل وقتله، وقبل مغادرتهما المكان عمدا إلى سرقة ما توفر من مبالغ مالية وهواتف بحوزة المغدورين بالإضافة إلى مصاغ ذهبي وهاتف ومبلغ مالي من السكرتيرة. ثم قاما بتغيير ملابسهما ومغادرة المكان، ورميا الثياب الملطخة بالدماء في محلة البوار. تم استعادة المجوهرات المسروقة وضبطها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثاني.