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نقيب الصيادلة من بكركي: زيارتنا لالتماس بركته ودعمه لتأمين البطاقة الدوائية

28
DECEMBER
2021
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم يرافقه وفد من مجلس النقابة، للتهنئة بالأعياد، وتم البحث في موضوع البطاقة الدوائية.
 
بعد اللقاء، قال سلوم: “تشرفنا بزيارة صاحب الغبطة في هذا الصرح الوطني الكبير، فهو الذي اعطي له مجد لبنان. نحن هنا لالتماس بركة أبينا البطريرك ودعمه بهدف تأمين البطاقة الدوائية التي تحافظ على حق المواطن وقدرته على شراء الدواء من داخل الصيدليات، بعد أن أصبح عاجزا اليوم عن شراء الدواء بسبب السياسات الدوائية الخاطئة”.
 
أضاف: “إننا نلتمس بركة ودعم غبطته للحفاظ على هوية لبنان الدوائية التي تميزه عن سائر البلدان، لا سيما في موضوع المصانع المحلية وشركات الدواء والمكاتب العلمية التي أعطت لبنان طابعا مميزا”.
 
وتابع: “نحن صيادلة لبنان هدفنا الحفاظ على نوعية الدواء وبقاء الصيادلة في لبنان هم الذين يشكلون الأساس في المنظومة الصحية، وهذا الهدف يتماشى مع رسالة ودور بكركي التي تحافظ على المواطنين من كل الأطياف”.
 
ميناسيان
واستقبل أيضا بطريرك الأرمن الكاثوليك رافائيل ميناسيان للتهنئة بالأعياد.
 
جزار
واستقبل الراعي، بعد الظهر،  سفيرة لبنان في البرازيل كارلا جزار، وتم عرض أوضاع الجالية اللبنانية وسبل دعم صمود الشعب اللبناني أمام الازمات الحالية من قبل الانتشار اللبناني.
 
كاليكينوف
ثم استقبل الراعي سفير كازاخستان يرجان كاليكينوف في زيارة تعارفية، تم  خلالها عرض بعض المعلومات عن دولة كازاخستان.
 
كما وجه كاليكينوف دعوة إلى الراعي للمشاركة في المؤتمر السابع لزعماء الأديان، الذي سيعقد في أيلول 2022.
 
اتصالات
وكان الراعي تلقى سلسلة اتصالات هاتفية مهنئة بالميلاد، أبرزها من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، النائبة بهية الحريري، الرئيس عصام فارس، رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس.

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