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شيخ العقل للمسؤولين اللبنانيين: ارحموا مَن في الأرض لعلّه يرحمكم مَن في السماء

28
DECEMBER
2021
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صدر عن سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نصرالدين الغريب، البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بأطيب التمنيات وأسمى المشاعر نتقدم من اخواننا المسيحيين خاصةً ومن اللبنانيين عامة، بمناسبة حلول الأعياد المجيدة، طالبين من الله تعالى أن يعود لبنان إلى ما كان عليه بحلّته الخضراء وبزهوه المعهود.

أمّا بعد، فلا نعرف من أين نبدأ لنحمّل المسؤولية على من أوصلنا إلى هذه الحالة المشؤومة. هل فقدت الشفقة من قلوبكم؟! ولم تعد تتحرّك جوارحكم عندما تنظرون إلى هذا الشعب المسكين الذي يترنّح يوماً بعد يوم؟!.. نحن لا نخصّ فئة منكم بل الجميع مسؤول، كلّ على قدر مسؤوليته، فالوضع لا يطاق والفقر مدقع والأمراض تنتشر والدولار ومن وراءه هم أسياد الموقف، والسفيرة الأميركية أصبحت نجمة على الشاشات كل يوم تتحفنا بأقوال فارغة وبشكل مقيت.
أما آن الآوان لكم جميعاً كي ترحموا مَن في الأرض لعلّه يرحمكم من في السماء؟؟ أين رجالات هذا الوطن؟؟ لقد كانوا يضحون بأنفسهم من أجل شعبهم، أمّا أنتم فقد ضحيتم بشعبكم من أجل المقامات العالية والمناصب الزائلة. فهل أنتم صحيحاً ذاهبون إلى الانتخابات؟؟ ومَن سيصوّت لكم بجوف فارغ وصدور عارية وقلوب
محزونة وشباب لبنان أصبحوا منتشرين في أقطار الأرض؟؟ فيأتي العيد بعد العيد ولم نزداد إلّا ترهّلاً وإنقساماً. فتارة تختلفون على القضاء، وتارة أخرى على المال، ومن ثمّ على قانون الانتخاب والناس يتلوّعون ويتسكعون أمام جبروتكم وليسوا قادرين على الاحتكام لغيركم. وإذا كان لا بدّ من هذه الحالة، فلسنا بحاجة إلى مجلس نيابي ولا وزراء ولا رؤساء.. فدعونا نتضرّع إلى ربّ يشفق على عباده ويغنينا عن الظالمين... والله غفور رحيم

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