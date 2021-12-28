الحلبي ذكر بضرورة التزام العطلة المدرسية... وهذا ما كشفه

A + A -

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي مع وفد من المدارس الخاصة في منطقة الشوف، واطلع منهم على أوضاع مؤسساتهم التربوية الخاصة، وظروف العمل في ظل الضائقة الإقتصادية وانتشار كورونا.

وأشار أعضاء الوفد إلى أن مبدأ الاختيار الذي تم اعتماده في الإمتحانات الرسمية العام الدراسي الماضي كان ناجحاً. وأمل المجتمعون بالإستمرار في هذا الخيار، وتحدثوا عن الأكلاف الكبيرة المترتبة لتشغيل المدارس وتوفير المصاريف الإستهلاكية من الطاقة الكهربائية والنقل والقرطاسية واللوازم المدرسية على اختلافها. كذلك أشاروا إلى أن النسب التي كانت سائدة في القانون 515 المتعلق بتنظيم الموازنات المدرسية لم تعد واقعية في الوضع الحالي لصرف الدولار، كما اشاروا إلى خسارة الموارد البشرية المتميزة من افضل المعلمين الذين غادروا إلى الخارج للحصول على رواتب أفضل، مشددين على استمرار مبدأ التعليم الحضوري.

وتسلم الوزير الحلبي من السيدة ربيعة ضو نسخة من كتابها العلاج بالفن، الذي يقوم على مبدأ إيصال الفكرة إلى المتعلمين بالفنون والأنشطة، إذ يقدم التلاميذ الدرس بطريقة فنية إبداعية، مما يسهل الفهم ومقاربة المواد الصعبة، ويجعل أجواء المدرسة مقبولة ومحببة من التلاميذ.

ورحب الوزير الحلبي بالوفد وعبر عن إعجابه بالمقاربات التربوية المعتمدة، مؤكداً بدوره على التعليم الحضوري وانه لن يقفل المدارس، داعياً الجميع "من الشباب ورواد المطاعم والملاهي وأماكن السهر إلى الإلتزام بالمعايير الصحية وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد، وتكرار غسل اليدين".

واعتبر أن "المقاربة التربوية بواسطة الفنون جديرة بالمتابعة من جانب المركز التربوي مع ورشة تطوير المناهج". وهنأ السيدة ربيعة ضو على كتابها، وكشف أنه كلف المركز التربوي "إبداء رأيه لجهة اقتراح البدائل عن الشهادة المتوسطة من ضمن ورشة المناهج التربوية".

الإتحاد العمالي

ثم اجتمع الوزير الحلبي مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد من المستخدمين والحراس في المدارس الرسمية، ووفد من نقابة موظفي تلفزيون لبنان.

واطلع من رئيس الإتحاد على مطالب مستخدمي المدارس لجهة تأمين الحضور بنسبة كافية لتسيير معاملاتهم في الضمان، وكذلك الحصول على الخمسين الف ليرة إضافة إلى بدل النقل، مما يعني أيضا القيام بواجباتهم في المدارس وإبقاءها نظيفة ومعقمة.

وشكا المستخدمون من استنسابية تعاطي المديرين في عدد من المدارس لجهة تعويض النقل إذ أنهم يقومون بدوامين في مدارس تعليم النازحين. فيما طالب وفد نقابة التلفزيون بالمساعدة الإجتماعية التي يجب ان تشمل كل من يستفيد من الأموال العامة ومن بدل النقل الجديد وكذلك التأمين الصحي.

وكشف الوزير الحلبي عن أنه أصدر قرارات إدارية ملزمة للمديرين لجهة دفع تعويض النقل لدوام بعد الظهر بالتساوي مع قبل الظهر. كذلك كشف عن انه التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واتفق معه على تسهيل وتوسيع السحوبات لصناديق المدارس لتتمكن من دفع المترتب عليها لتشغيل المدارس وللمستخدمين والمعلمين على حساب الصناديق. وأشار إلى انه تم تحويل 313 مليار ليرة لصناديق المدارس ضمن هذا الإطار.

اما بخصوص مطالب تلفزيون لبنان، فلفت إلى انه سيزور المؤسسة قريباً جداً ليتابع مع إدارتها كل الحاجات، وقد نسق مع المدير العام لهذا الموضوع، مؤكداُ للنقابة انه سوف يقوم بكل ما هو ممكن لتلبية المطالب لتسيير المؤسسة وتطوير أدائها والقيام بدورها.

وعبر عن تقديره لرئيس الإتحاد العمالي العام على مبادراته ونشاطه لمتابعة مطالب القطاعات كافة.

تشديد على العطلة

من جهة ثانية، ذكر الوزير الحلبي بضرورة الإلتزام بالعطلة المدرسية من خلال إعادة نشر المذكرة المتعلقة بالإقفال العام وتوسيع إطار التطعيم وجاء فيها: "عملاً بأحكام المذكرة رقم 56/م/2021 تاريخ 2/12/2021، التي استندت الى توصية "لجنة متابعة كورونا "لناحية الإجراءات والتدابير الوقائية باجتماعها بتاريخ 1/12/2021 والمتعلقة بتحديد فترة اقفال المدارس والجامعات... مع التشديد على إعطاء اللقاح للتلاميذ ضمن الفئة المستهدفة. وحيث انه ورد الينا العديد من الشكاوى حول عدم استجابة بعض المدارس الخاصة للإقفال من 17/12/2021 ولغاية 9/1/2022 ضمناً. نعيد التأكيد على ضرورة التزام المدارس الخاصة كافةً بهذا الإقفال والاستفادة منه لجهة حض التلامذة على تلقي اللقاح. وفي حال عدم الالتزام، سيصار الى اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحق الإدارات المخالفة مع التمني للجميع بأعياد سعيدة".

مجلس التعليم العالي

ثم ترأس الوزير الحلبي اجتماعاً لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين، داعياً المجلس إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على غياب عضو المجلس العميدة تيريز الهاشم بعد صراع مع المرض.

ثم درس المجتمعون جدول الأعمال وقرر المجلس التريث في إنشاء اي جامعة جديدة، وذلك ريثما يتم ترتيب البيت الداخلي للقطاع، وإنجاز استراتيجية وطنية للتعليم العالي، ليبنى على أساسها التوجه في كل قضايا التعليم العالي.

وأوصى المجلس بإحالة ملفات المباشرة بالتدريس التي تقدمت بها الجامعات، والتي استصدرت مراسيم إجازات لها بإنشاء كليات او إختصاصات، وتقدمت بملفاتها اللازمة للحصول على إذن المباشرة. أوصى بأن تحال هذه الملفات بقرار من الوزير إلى اللجان المختصة بالبرامج، وبالتالي تشكيل اللجان المختصة اللازمة لهذه الغاية. وكذلك الجامعات التي تقدمت بملفات للحصول على اعتراف بالشهادات التي منحتها لخريجين من اختصاصات سبق ان حصلت على مرسوم يجيز لها تدريسها، وعلى قرار يتيح لها المباشرة بالتدريس بهذه الإختصاصات.

وقرر المجلس عقد اجتماعين في الأسبوع المقبل، للنظر بالعديد من الطلبات المتراكمة في الفترة السابقة، وكذلك بالطلبات والقضايا الطارئة التي تستوجب المتابعة.

بيت اليتيم

واستقبل الوزير الحلبي وفدًا من بيت اليتيم الدرزي برئاسة حياة النكدي، واطلع منها على اوضاع المؤسسة ونشاطاتها وحاجاتها.