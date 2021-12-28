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لبنان على موعد مع "منخفض جويّ" جديد.. إليكم حال الطقس!

28
DECEMBER
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط ، يتقلب محلياً يوم الاربعاء ومن ثم نتأثر تدريجياً اعتباراً من يوم الجمعة بمنخفض جوي متمركز جنوب كريت مما يؤدي الى طقس متقلب و ممطر. ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين ١٣ و ٢١ درجة مئوية.

 

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة نحذر من تكوًن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال ١٦٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى،


الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع رياح ناشطة احيانا وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتحول اعتبارا من الظهر الى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.


الخميس: غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات.


الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الفترة الصباحية لتعود وتنخفض بشكل ملحوظ اعتبارا من بعد الظهر تنشط الرياح لتقارب ال ٦٠كم/س ،تبدأ الامطار المتفرقة في المناطق الداخلية وتدريجيا تمتد الى باقي المناطق. تتساقط الثلوج وتلامس ١٧٠٠م ليلا

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