«البناء»: مصادر في تيار المستقبل كشفت موعد عودة الحريري إلى لبنان

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رجحت مصادر لـ«البناء» عدم مشاركة تيار المستقبل في الانتخابات، ما يشرّع الساحة السنية على قوى وشخصيات وتيارات متطرفة، قد تكون السعودية لها مصلحة بذلك للإطاحة بالحريري ودعم قوى أخرى بديلة، تخضع لقرارها بشكل مباشر بعكس الحريري الذي عاكس توجهاتها في لبنان في أكثر من محطة وموقف، لا سيما تمنعه عن مواجهة حزب الله مباشرة. إلا أن مصادر نيابية في تيار المستقبل كشفت أن الحريري أبلغ نواب التيار أنه سيعود إلى لبنان بعد عطلة رأس السنة، حيث سيخوض نقاشاً مفتوحاً مع نواب المستقبل ومسؤوليه والحلفاء السياسيين وفي مقدمهم رؤساء الحكومة السابقين، من أجل تقرير الخطوات التي ستتخذ بخصوص الانتخابات النيابية ترشيحاً وتحالفات».