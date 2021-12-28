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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 28 كانون الأول 2021

28
DECEMBER
2021
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الأخبار

«جيمس ويب» رحلة عبر الزمن: إلى بداية الكون!
عون يهاجم المنظومة التي تمنع المحاسبة وتعطّل المؤسّسات: انتقاد مباشر لبرّي وعتب واضح على حزب الله
الملهاة السعوديّة: كيف تَخسر حرباً نفسيّة؟
«سوسيتيه جنرال» يبيع مصرفه الأردني بـ 185 مليون دولار

البناء
فيينا تتقدم في مساري العقوبات والالتزامات… ومورا: الأفق مفتوح للاتفاق
العراق يبدأ مسار الحكومة… والمقداد: لا مشكلة مع بيدرسون بل مع تركيا
عون لحوار وطني… ومولوي للانتخابات في 15 أيار… وسباق مع كورونا

الجمهورية
تحددت الإنتخابات فماذا عن التوترات؟
قصة الأزمة الأخطر بين التيار والحزب
مآسي ما بعد بعد رأس السنة
إيران نركز على الضمانات ورفع العقوبات
اوميكرون تنشر الفوضى وفرنسا تشدد القيود

اللواء
رسالة باهتة لعون تنعى وحدة الدولة وتتبنى اللامركزية المالية والإدارية!
مرسوم الانتخابات في مرمى بعبدا.. وإرباك رسمي في مواجهة الموجة -4 من كورونا

 

الديار
عون «يصارح» ولا يقدم حلولا: اتهام «للمنظومة» ودعوة متاخرة للحوار!
حزب الله: اتهامات الرياض «تافهة» لا تستحق الرد.. لا وساطات حكومياً
الانتخابات في 15 ايار والحريري عائد قريبا.. الكونغرس يتوقع «حربا ثالثة»

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