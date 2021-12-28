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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 28 كانون الأول 2021

28
DECEMBER
2021
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البناء

وصف مرجع دبلوماسي سابق قرار المحكمة الاتحادية العراقية بتثبيت نتائج الانتخابات بأنها أول ثمار التفاهمات الإقليمية والدولية، التي ستظهر تتمتها بتثبيت حق قوى المقاومة العراقية بحق الفيتو على تسمية رئيس الحكومة وتوازنات الحكومة وتوزيع الحقائب فيها

قال رئيس كتلة نيابية إن رئيس الحكومة وراء توقيع مبكر لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة لهدفين: إحراج رئيس الجمهورية، وعدم منحه وقتاً للغموض حول موقفه من الانتخابات باعتماد موعد لا يستطيع رفضه، وكشف نوايا الرئيس سعد الحريري الذي ربط إعلان موقفه بصدور المرسوم

الجمهورية
نقل قريبون من مرجع سياسي أنه مصدوم مما آل اليه العمل السياسي في لبنان وأنه بلغ حد القرف من بعض الممارسات السياسية.
حاولت جهات سياسية إقناع أحد المراجع بالموافقة على مسألة سبق له أن رفضها فابلغها قوله: لو استمريتم بمحاولاتكم ٣٧ مليون سنة لن أغير رأيي.
عرض على أحد المسؤولين بأن يبادر الى اتخاذ خطوة تفيد بعض الموظفين على حساب موظفين آخرين فكان جوابه: أكسر يدي ولا أمشي بهذا الأمر.

اللواء

انهمكت دوائر مقر رئاسي بالمعلومات المتداولة عن توصية فرنسية بإرسال قوات دولية إلى لبنان، عشية كلمة تعتبر مفصلية في مسار السنوات الماضية..

ارتفعت على نحو خيالي كلفة المعاملات العائدة للمواطنين، بعيداً عن الإعلام، بما يساوي عشرات الأضعاف، لا سيما المعاملات في وزارة الداخلية ومصالحها..

تمكن مواطنون من خرق الإجراءات، وسحب أموال لا تحتسب من معاشاتهم، ضمن ترتيبات المرسوم 161!

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