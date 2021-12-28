قوى الأمن: تدابير سير استثنائية في محيط نفق سلام بسبب الأشغال

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أعلنت المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي - شعبـة العلاقــات العامة في بـــــلاغ، أن في إطار أعمال صيانة "الريغارات" على مخرج المسلك الشرقي لنفق سليم سلام (المتجه من المدينة الرياضية إلى وسط بيروت)، التي ستنفذ على مرحلتين:

المرحلة الأولى: اعتبارا من الساعة 20,00 لغاية الساعة 24،00 من تاريخ 27-12-2021

المرحلة الثانية: من الساعة 7،00 ولغاية الساعة 9،00 من تاريخ 28-12-2021.

سيتم منع مرور الآليات على المسلك المذكور، وتحويل السير إلى جانبه، كما سيمنع وقوف السيارات على يمين الطريق المحاذي للمسلك، إلى حين انتهاء الأشغال.

وختم البلاغ: "يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".