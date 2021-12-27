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داليا داغر غبر "ضروري نحكي": الليلة مكمّلين مع أصحاب القلوب والأيادي البيضا

27
DECEMBER
2021
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مقدمة "ضروري نحكي" مع داليا داغر:

مش قليل أبدا يلي صار بـ23 كانون. كنّا خايفين إنو نكون عم نخاطر اكتر من اللزوم، كنا خايفين من الازمة وخايفين عالناس يلي معتمدين علينا لنوصّل معاناتن ووجعن وحاجتن للمساعدة. كنّا خايفين إنو الحاجة الكبيرة ما تلاقي ملاذ أو حضن أو كتف تلقي علي.
بس يلي صار ما كان قليل أبدا! قدرنا نجمع أكتر شوي من 300 ألف دولار. والباقي 200 ألف رح نقدر الليلة بإتكالنا كمان مرّة عليكن إنو نجمعن ليكتمل المبلغ وتتكامل مشاعر الفرح بعطاء كان كبير وعلى قدر التوقعات.
صحّ الأزمة كبيرة، بس اللبناني صعب كتير إنو ينهزم. اللبناني يلي بوطنو أو ببلاد الانتشار. هنّي قلب واحد بيتفاعل بالفرح وبالوجع.
يمكن نكون فقدنا مقوّمات الدولة، يمكن صرنا بعداد الدول الفاشلة، بس الأكيد أنو ما ممكن نفقد مقوّماتنا الإنسانية والأخلاقية، لأنّو بوقتا منكون خسرنا كلّ شي!
الليلة ما رح نخسر. الليلة مكمّلين مع أصحاب القلوب والأيادي البيضا، مكمّلين مع ضيوفنا بالاستديو الأب هاني طوق والشيخ محمد حمود، لنرجع نذّكر بالحالات يلي احتضنا التيليتون هيدي السنة، ولنقدر نكفّي السباق حتّى خطّ النهاية السعيدة مش بس للحالات يلي بحاجة ولكن لإلنا كلنا، لأنّو جزاء العطاء بوقت الازمة بيتضاعف بالسما وكمان عالأرض.
الليلة قبل 4 أيام من نهاية العام. 27 كانون رح يكون امتداد لـ23 لنعبر للعام 2022 مسلّحين بالحبّ وما شي إلا الحبّ.

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