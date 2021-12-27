وزير الزراعة يستقبل سفيري صربيا ولبنان في الجزائر

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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه، سفير صربيا أمير الفيك، الذي أكد “دعم صربيا للبنان، لا سيما في مجال الاستيراد والتصدير وتشبيك العمل التجاري الزراعي”.



وتحدث الحاج حسن عن “العمل على تشكيل لجان فنية بين وزارتي الزراعة اللبنانية والصربية ، والتحضير لإبرام إتفاقيات لربط القطاع الخاص الصربي بالقطاع الخاص اللبناني من أجل تفعيل عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل ما يمكن في سبيل تأمين سلاسة عملية انتقال البضائع من لبنان إلى صربيا، وبالعكس”.



سفير لبنان في الجزائر

كما استقبل وزير الزراعة سفير لبنان في الجزائر محمد حسن، الذي شكر للحاج حسن “تقديم واجب التعزية بوفاة شقيقه”. وتم البحث في “أجواء العلاقات اللبنانية – الجزائرية وترتيب إتفاقيات بين البلدين”.



وأشاد الحاج حسن ب”الدور الوطني للسفير حسن من خلال جهوده التي تثمر دائما نجاحات للبنان في الجزائر، وأيضا لتوطيد تواصل الأخوة والتعاون بين البلدين”.