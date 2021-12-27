قائمقام حاصبيا يتابع مسألة تسجيل إصابات بوباء الصفيرة في حلتا الجنوبية

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام أنه بعد ثبوت تسجيل حوالى 30 إصابة بوباء الصفيرة في بلدة حلتا التابعة لبلدية كفرشوبا بقضاء حاصبيا، وجه قائمقام حاصبيا رواد سلوم كتابا إلى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لإجراء الكشف الفوري على قساطل المياه التي تغذي البلدة لاحتمال تعرضها لتلوث أدى إلى حدوث تلك الإصابات.



وعلى الفور، عمدت الفرق الفنية في المؤسسة إلى أخذ عينات من مياه البلدة وتم إرسالها إلى المختبرات المختصة للتأكد من سلامتها، ومن المتوقع أن تصدر النتائج غدا. كما أن فرق الصليب الأحمر في القضاء تقدم المساندة والمساعدة في هذا الإطار وتتابع أوضاع المصابين.

