وزير الدفاع يستهل زيارته للعراق بلقاء مستشار الامن الوطني العراقي

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استهل وزير الدفاع الوطني موريس سليم زيارته الرسمية الى العراق بلقاء عقده مع مستشار الامن الوطني قاسم الأعرجي في مقر المستشارية في بغداد، جرى خلاله البحث في مجال التعاون بين البلدين والدعم الذي يقدمه العراق للبنان.

وكان في استقبال الوزير سليم لدى وصوله الى مطار بغداد الدولي معاون رئيس أركان الجيش للميرة الفريق الطيار الركن علي محمد سالم الاعرجي.



ويلتقي الوزير سليم غدا نظيره العراقي الوزير جمعة عناد سعدون في اجتماع يبحث مجالات التعاون المشترك بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين ويجري التوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون في المجال العسكري.