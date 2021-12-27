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الرئيس عون: لا شيء يمكن ان يلغي دور مسيحيي الشرق مهما واجهوا من ظروف قاسية

27
DECEMBER
2021
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر اليوم، وفدا من حركة "بابليون العراق" برئاسة امينها العام السيد ريان الكلداني ومشاركة وزيرة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية السيدة ايفان فائق جابرو ووكيل الوزارة كريم النوري، والنواب في البرلمان العراقي اسوان سالم صادق وبيداء خضر السلمان والدكتور دريد جميل ايشوع والمدير العام في وزارة الهجرة علي عباس جهاكير والمنسق نور محمد عبد الجبار والاعلامية غدي فرنسيس وعدد من المسؤولين في الحركة.
وعرض الرئيس عون مع الوفد اوضاع العراقيين عموماً، والمسيحيين منهم خصوصاً لا سيما وأن حركة "بابليون العراق" فازت بالمقاعد المسيحية الخمسة في البرلمان العراقي. وكان تأكيد على اهمية المحافظة على مسيحيي الشرق بعد موجة التهجير التي تعرضوا لها خلال اعتداءات تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الارهابية على الاراضي العراقية. وركّز السيد الكلداني على اهمية توحيد موقف المسيحيين في الشرق، منوهاً بالدور الذي لعبه الرئيس عون في هذا المجال، والمبادرات التي اطلقها قبل توليه رئاسة الجمهورية وبعدها. وعرض اعضاء الوفد للمسؤوليات التي تتولاها حركة "بابليون العراق" على الصعد السياسية والاجتماعية والانسانية، ومنها مساعدة العراقيين الموجودين في لبنان وتحسين اوضاعهم الاجتماعية والانسانية.
وشدد الرئيس عون على ان لا شيء يمكن ان يلغي دور مسيحيي الشرق مهما واجهوا من ظروف قاسية وان بقاءهم في اراضيهم هو الاساس في تعزيز هذا الدور.
وذكّر الرئيس عون بدعوته الى اقامة سوق اقتصادية عربية تشمل لبنان وسوريا والاردن والعراق وفلسطين، متمنياً للتحرك الذي تقوم به حركة "بابليون العراق" التوفيق في تحقيق اهدافه. 

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