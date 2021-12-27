كلاس يدعو الشباب للالتزام بتوجيهات اللجنة الخاصة بالوقاية من كورونا

A + A -

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في بيان، “الشابات والشابات اللبنانيين بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة”، متمنيا “ان تكون فرصة الأعياد مناسبة للمشاركة في الفرح وتبادل التهاني وقضاء فترة راحة بين الأهل والاصدقاء”.



وذكر الوزير كلاس الجميع “وجوب الالتزام بتوجيهات اللجنة الحكومية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، خصوصا في ظل التفشي العالمي والأوضاع الصحية الدقيقة التي نعيشها”.



وطلب من “الجمعيات الكشفية والاندية الشبابية والرياضية التي تنظم أنشطة ورحلات في هذا الوقت، ان تعمل بكل السبل الممكنة وتتعاون من خلال اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة، حفاظا على صحة الشباب ومنعا لتفشي وباء كورونا”.