قوى الامن تعمم صورة موقوف نفذ عدّة عمليات نشل... هل وقعتم ضحيّة اعماله؟

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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، ف. م. (مواليد عام 1997، سوري) من أصحاب السوابق بجرمَي سرقة دراجات آلية ومخدّرات، وقد ضُبط بحوزته 4 أجهزة خلوية مسروقة.

وبالتحقيق معه من قبل مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بقيامه بعدّة عمليات نشل أجهزة خلوية من مارّة، بطريقة احترافية، على متن دراجة آلية صغيرة الحجم لون أسود، تبين أنها مسروقة (جرى ضبطها).

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة النقيب الشهيد مصطفى علي حسن - الأوزاعي، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.