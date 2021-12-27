كورونا لبنان - 148 حالة ايجابية وافدة في يوم واحد!

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أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 24 كانون الأول. وأظهرت النتائج وجود مئة وثمان وأربعين (148) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى. وجاءت النتائج كالآتي:



- رحلة دبي: شركة MEA رقم 1429 (جميعها سلبية)

- رحلة لندن: شركة MEA رقم 204 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

- رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 757 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (خمس عشرة حالة إيجابية)

- رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة برلين: شركة SR رقم 1542 (جميعها سلبية)

- رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 1590 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (سبع حالات إيجابية)

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (تسع حالات إيجابية)

- رحلة ستوكهولم: شركة SK رقم 2967 (جميعها سلبية)

- رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 272 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة برلين: شركة EW رقم 8980 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

- رحلة جدة: شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)

- رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

- رحلة ليون: شركة TO رقم 4960 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 264 (ثلاث حالات إيجابية)

- رحلة كوبنهاغن: شركة SK رقم 2827 (جميعها سلبية)

- رحلة هامبورغ: شركة EW رقم 7980 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

- رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (سبع حالات إيجابية)

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 709 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (خمس حالات إيجابية)

- رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة دبي: شركة MEA رقم 1427 (ثلاث حالات إيجابية)

- رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

- رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان: شركة RJ رقم 401 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (خمس حالات إيجابية)

- رحلة دبي: شركة MEA رقم 431 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

- رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

- رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (ثلاث حالات إيجابية)

- رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)

- رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (خمس حالات إيجابية)

- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (ثلاث حالات إيجابية)

- رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (ثلاث حالات إيجابية)

- رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

- رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

- رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة هامبورغ : شركة DE رقم 876 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (خمس حالات إيجابية)

- رحلة دوسلدورف : شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية)

- رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)

- رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (أربع حالات إيجابية)

- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

- رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

- رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية).