وزارة الطاقة تطلق غداً أعمال صيانة خط الغاز العربي وعملية تأهيل المتعهدين والشركات لصيانة وبناء خزانات مشتقات نفطية في طرابلس

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برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض تطلق وزارة الطاقة والمياه مشروعين يوم غد الثلاثاء الواقع في 28/12/2021:



- إطلاق أعمال صيانة خط الغاز العربي داخل الاراضي اللبنانية من قبل شركة TGS المصرية.

- إطلاق عملية تأهيل المتعهدين والشركات المُعَد من الإستشاري شركة "دار الهندسة" " شاعر ومشاركوه" لصيانة وبناء خزانات مشتقات نفطية في منشآت النفط في طرابلس بموجب العقد الموقع بين وزارة الطاقة وشركة روسنفت الروسية.



يبدأ النشاط بجولة في أرجاء منشأة النفط تم تلقى كلمات لكل من:

- مدير دار الهَندسة " شاعر ومشاركوه" في لبنان المهندس مروان قبرصلي.

- رئيس مجلس ادارة شركة TGS الدكتور هشام رضوان

- معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض.



الزمان: الساعة 12 من يوم الثلاثاء الواقع في 28/12/2021.

المكان: منشآت النفط في طرابلس.