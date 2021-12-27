اللواء ابراهيم يحذر من هذا الامر!

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أشار مدير عام الأمن العام، اللواء عبس ابراهيم، خلال احتفال تدشين مركز أمن عام المفتش اول الشهيد عبد الكريم حدرج في الغبيري، إلى إن "مهمة عسكريي هذا المركز، مع غيره من دوائر الأمن العام، أن يكونوا العين الساهرة لإحباط الأنشطة الارهابية والتجسسية والجرائم المنظمة، تحصينا لركائز الدولة وتدعيمها، على الرغم مما بلغته من تعثر، لأن الدولة تبقى الملاذ الأول والأخير للبنانيين، كل اللبنانيين".



وحذر ابراهيم من "إعادة التاريخ إلى الوراء"، لافتاً إلى أن "افتتاح هذا المركز النموذجي، مع مراعاته ارقى معايير الخدمة العامة، يساهم في تعزيز الموارد البشرية بشكل متوازن وترسيخ الوحدة الوطنية، فيشعر أبناء الوطن أن الدولة تحتضنهم وترعى شؤونهم، مما يؤدي إلى تماسك النسيج الوطني".