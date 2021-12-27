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الحريري لكتلته: أنا لن أترشح ‫وتيار المستقبل‬ سيتم حلّه

27
DECEMBER
2021
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جاء في مقال للإعلامي حسين أيوب في موقع “180POST”:

 

..في إطلالته الأخيرة عبر منصة “زووم” مع كتلته النيابية، كان الحريري واضحاً: أنا لن أترشح وتيار المستقبل سيتم حله (…) ومن يريد أن يترشح فعلى مسؤوليته ونفقته! حتى الآن يبدو قرار الإنتخابات غير قابل للأخذ والرد دولياً. حتى محلياً لا يجرؤ حزب لبناني (بإستثناء حزب الله وعلى الأرجح لا يريد ذلك) في أن يضع توقيعه على مشروع ما للتمديد. كل جهة سياسية تضع توقيعها على التمديد ستطالها “عقوبات نووية”، على حد تعبير مرجع رسمي لبناني كبير، وبالتالي كل من يخشى العقوبات ـ بإستثناء حزب الله المُعاقب أصلاً ـ سيضطر إلى السير بالإنتخابات التي يمكن أن تأتي بمفاجآت في البيئتين السنية والمسيحية، ولكنها شبه محسومة في البيئتين الشيعية والدرزية. لا ينفي ذلك أن رهانات الغرب على تيار وازن في “المجتمع المدني” بدأ يتبدد، بدليل ما تردّدهُ سفيرتا الولايات المتحدة وفرنسا في مجالسهما من “حكايات” عن فساد هذا “المجتمع” (صرف عشوائي لمبالغ مرصودة للإنتخابات قبل أشهر من موعدها!). ثالثاً، حكومة نجيب ميقاتي باقية في العام 2022 وربما تتمدد حتى العام الذي يليه بقوة الفراغ الآتي إلينا. لن يستقيل رئيس الحكومة لأسباب محلية. هكذا خطوة تصبح مسموحة لإعتبارات فقط خارجية، وتحديداً فرنسية (بحكم التفويض الأميركي المُعطى لباريس). هل تجتمع الحكومة بالضرورة. الإحتمال وارد ولكنه ضعيفٌ للغاية حتى الآن.

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