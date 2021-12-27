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كيف سيكون طقس الايام الاخيرة من السنة؟

27
DECEMBER
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتكون الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع 1600 متر وما فوق، خلال ساعات الصباح الأولى، تتكاثف الغيوم ليلا وتهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية والشمالية. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس شتوي مستقر وبارد نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب محليا ليل الثلاثاء حتى ظهر الاربعاء، ثم نتأثر تدريجيا اعتبارا من مساء يوم الخميس بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان يؤدي الى طقس ماطر.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و21 درجة مئوية)

- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة على الساحل، ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع 1400 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتكون الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع 1600 متر وما فوق، خلال ساعات الصباح الأولى، تتكاثف الغيوم ليلا وتهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية والشمالية.

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع امطار الخفيفة خلال الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الجبلية، ويحذر من تكون طبقات من الجليد على الطرق الجبلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1500 متر وما فوق.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار متفرقة، ومن المتوقع ان تشتد خلال ليل الخميس/الجمعة مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

- الحرارة على الساحل من 8 الى 19 درجة، فوق الجبال من 3 الى 12 درجة، في الداخل من 2 الى 14 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط أحيانا على الجبال بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60%
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:6,42
- ساعة غروب الشمس: 16,37

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