وسط تفشي "كورونا".. هل يُقفل المطار أبوابه؟

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كشف مستشار وزير الصحة محمد حيدر ان لبنان وصل الى المرحلة الرابعة من تفشي وباء كورونا.



وأشار في حديث للـ LBCI الى ان هناك تفلّت دائم من قبل بعض المواطنين الذين لم يلتزموا بالاجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي والتلقيح، وهناك عدم تجاوب ايضًا من قبل بعض القطاعات التي لم تحترم الضوابط المطلوبة.



ولفت الى ان على المواطن مسؤولية كبيرة في المساهمة بازدياد اعداد الاصابات او انخفاضها، مطالبًا الاشخاص بعدم التواجد في الأماكن المكتظة، والتي يفوق عدد الاشخاص فيها الـ50% من قدرتها الاستيعابية، والتي لا تطلب ابراز نتائج فحص الـpcr أو شهادة التلقيح قبل الدخول اليها.



واعتبر حيدر ان لبنان امام خيارين، إمّا اغلاق المطار بشكل كليّ، وعزل البلد، وهو الاحتمال المستبعد لأن وضع البلد لا يحتمل اغلاقًا، والاحتمال الثاني الاتكال على وعي المواطن والتزامه بالاجراءات.



وقال ان "الوزارة اتكلت على وعي المواطن في الوقت الحالي، ولكن اذا تفاقم الوضع واصبح خارجًا عن سيطرتنا، سنتخّذ اجراءات اكثر صرامة".



وطالب حيدر من كلّ وافد الى مطار بيروت ان ينتظر نتيجة فحص الـPCR الذي اجراه في المطار قبل ان يخالط اي شخص اخر.