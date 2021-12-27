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حفلة ميلادية لهيئة كولكو- اوتاوا في التيار

27
DECEMBER
2021
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أقامت هيئة كولكو-اوتاوا، حفلتها السنوية بمناسبة الميلاد لجميع الاعضاء و المناصرين في مطعم المزاج في اوتاوا.
 
تضمنت الحفلة كلمة منسق هيئة كولكو-اوتاوا  السيد فادي نمر الذي رحب بالحضور، على رأسهم مسؤولة لجنة المرأة في كولكو-كندا  السيدة نينا عنيد عارج و المنسق السابق السيد مارون عون ، شاكرا" إياهم على تواجدهم معنا رغم الظروف المحفوفة بالمخاطر نتيجة الكوفيد، و تحدث عن معنى الميلاد و العطاء.
 
كما تحدثت مسؤولة المرأة في اوتاوا السيدة غرايس أبي خليل عن اهمية هذا اللقاء الذي يعود ريع قسم منه لحملة كولكو-كندا لمساعدة لبنان.
 
و ألقى نائب المنسق السيد طوني عون كلمة المنسق العام لكولكو-كندا  السيد فواز بادور الذي تعذر عليه المجيئ لارتباطات مسبقة، الا انه شكر الحضور لدعمهم المتواصل لأهلنا في لبنان.
 
و لا تكتمل الفرحة باللقاء الا بشكر كل من ساهم بانجاح هذا الحفل عبر الهدايا التي قدموها و من هذا المنطلق توجهت  مسؤولة الاعلام السيدة دورين صليبا باسم كل الهيئة بكلمة لكل المساهين شاكرةً إياهم على تلبية النداء.  ثم قام أفراد الهيئة بتقديم هدية لكل مساهم كعربون شكر لكل من أعطى من دون مقابل.
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