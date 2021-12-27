living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

“الفريش دولار” يعيد مشهد الطوابير أمام المصارف..

27
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعاود اليوم المصارف عملها بعد عطلة دامت ثلاثة ايام. فمن استطاع من الذين حصلوا على رواتبهم بالليرة الللبنانية تحويلها الى دولار وفق سعر منصّة صيرفة يوم الخميس حين ساد “الهرج والمرج” والتدافش للدخول الى المصارف، كان به، ومن لم يستطع، سيتوجّه اليوم وغداً… الى المصارف لاقتناص الفرصة ما أعاد مشهد الطوابير على ابواب المصارف سعياً وراء 80 أو 100 أو 120 دولاراً، ولو ان “المركزي” مدّد العمل بالتعميم 161 حول الإجراءات الإستثنائية للسحوبات المصرفية بالعملات الأجنبية الى نهاية شهر كانون الثاني. فتحويل الليرة الى دولار وفق سعر منصّة “صيرفة” الذي ارتفع الخميس الى 24000 ليرة لبنانية، سيكسب المودع 3000 ليرة في الدولار الواحد باعتبار أنه سيلجأ بعدها الى الصرّاف لتصريف الدولارات وفق سعر نحو 27000 ليرة لبنانية.

وفي هذا السياق ورغم ان التعميم رقم 161 قلب المعادلة من السحب بالليرة اللبنانية حصراً الى السحب بالدولار فقط إلا اذا أراد المودع الحصول على امواله بالليرة اللبنانية بعد تقديم طلب خطي، من خلال شراء الدولار وفق منصّة “صيرفة”، فإن هذا الأمر لن يكون “مفتوحاً” نسبة الى قيمة الحساب بل سيكون مقيداً ضمن المبالغ التي تسمح بها المصارف شهرياً، أي أن المبلغ الموجود لدى المودع في المصرف لن يستطيع تحويله وسحبه بأكمله اذا كان يفوق المبلغ المسموح به، أي الـ 5 أو 6 ملايين ليرة على سبيل المثال، حسب النظام الذي يتبعه كل مصرف.

وكذلك الأمر بالنسبة الى الدولار، فالتعميم 161 ينطبق على التعميمين السابقين 151 (8000 ليرة للدولار الواحد) و158 (400 دولار نقداً و400 بالليرة وفق سعر 12 ألف ليرة للدولار)، وبذلك من يسحب وفق التعميم الأول على سعر الـ 8000 ليرة للدولار الواحد يمكنه تحويل المبلغ الذي يحق له والبالغ حده الأقصى 3000 دولار بعد سحبه على أساس 8000 ليرة أولاً، قبل شراء الدولار وفق “منصة صيرفة أي بخسارة بقيمة 16000 ليرة تقريباً للدولار الواحد، على أن يبيع الدولار لاحقاً في السوق السوداء وتحقيق ربح بقيمة 3000 ليرة للدولار أي بهيركات بقيمة 13000 ليرة لبنانية فقط.

أما بالنسبة الى الـ400 دولار التي تسحب بالليرة اللبنانية وفق التعميم 158 فإن قيمة الـ 200 دولار “كاش” فقط ستسحب بحسب مصدر مصرفي على سعر 12000 ليرة اي ما يعادل 2,400 مليون ليرة (قسمة على سعر منصة صيرفة 24 الف ليرة) أي ما قيمته 100 دولار أميركي نقداً، اي بـ”هيركات” بقيمة 12 ألف ليرة لبنانية. أما الـ200 دولار المتبقية والتي تبلغ قيمتها 2,400 مليون ليرة وتودع في البطاقة المصرفية للشراء من خلالها فستبقى كما هي، علماً أن حاكم المركزي سبق وأعلن أن الـ400 دولار بالليرة يمكن سحبها على الـ12000 ليرة وشراء الدولارات بعدها على صيرفة.

طبعاً تلك الإجراءات الموقتة لرأب الصدع، التي تدخل ضمن خانة “تصفية الودائع” من وجهة نظر المودع وإعادة تدريجية للودائع نقداً بالدولار الأميركي، كما يرى “المركزي”، ستمتص العملة الوطنية من الأسواق التي تتسبّب بالتضخم وتجبر المواطن الذي جفّت لديه الليرة اللبنانية، على تصريف الدولارات التي يحصّلها أكان لدى الصرّاف أو من خلال التداول مجدداً بتلك العملة وبالتالي خفض سعر الدولار. وكان مصرف لبنان يعوِّل على خفض سعر صرف الدولار أكثر من السعر الذي يسجّله اليوم والذي هو في حدود الـ27000 ليرة بعد أن وصل الى 30 ألف ليرة، عازياً السبب الى التطبيقات التي تتحكّم بسعر الدولار وترفعه عن السعر الحقيقي، فضلاً طبعاً عن جهات سياسية متمكنة تتحكّم به وتشنجات حكومية مرافقة.

نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout