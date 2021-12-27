اسرار الصحف ليوم الأثنين 27 كانون الأول 2021

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الأنباء

‎*‎توزيع أدوار

توزيع أدوار واضح بين مرجعية وتيار سياسي والعين على استحقاق دستوري على الأبواب‎.‎

‎*‎رسالة جديدة

رسالة جديدة جاءت لتؤكد ان الانفراجة على خط أزمة عابرة للحدود هي جزئية وتحتاج الى علاج أكبر‎. ‎



نداء الوطن

وجّه رئيس كتلة نيابية رسائل في اكثر من اتجاه تتضمن التهويل باستقالة كتلته، ولم يلقَ اي جواب ‏ما فُسِر بعدم أخذ تهديداته على محمل الجد، كونها تندرج في اطار تحسين الشروط في التسوية ‏التي يعاد تدويرها حول ملفي التحقيق العدلي والحكومة‎.‎

يتم التداول على نطاق ضيق بمعلومات تقول إن مصرف لبنان قام بنقل جزء كبير من داتا ‏المعلومات المخزنة على الخوادم الاحتياطية في منطقة بكفيا خشية صدور امر قضائي بالحصول ‏على محتواها‎.‎

يتردد ان شخصية سنية معارضة تسعى من خلال مكاتب ضغط الى تحفيز علاقاتها مع الادارة ‏الاميركية والكونغرس، كما يتردد ان اكثر من شخصية مقربة من رئيس تيار بارز قريب من تلك ‏الشخصية نقلت اعمالها الى الخارج‎.‎