اسرار الصحف ليوم الأثنين 27 كانون الأول 2021

الأنباء
*توزيع أدوار
توزيع أدوار واضح بين مرجعية وتيار سياسي والعين على استحقاق دستوري على الأبواب.
*رسالة جديدة
رسالة جديدة جاءت لتؤكد ان الانفراجة على خط أزمة عابرة للحدود هي جزئية وتحتاج الى علاج أكبر.
نداء الوطن
وجّه رئيس كتلة نيابية رسائل في اكثر من اتجاه تتضمن التهويل باستقالة كتلته، ولم يلقَ اي جواب ما فُسِر بعدم أخذ تهديداته على محمل الجد، كونها تندرج في اطار تحسين الشروط في التسوية التي يعاد تدويرها حول ملفي التحقيق العدلي والحكومة.
يتم التداول على نطاق ضيق بمعلومات تقول إن مصرف لبنان قام بنقل جزء كبير من داتا المعلومات المخزنة على الخوادم الاحتياطية في منطقة بكفيا خشية صدور امر قضائي بالحصول على محتواها.
يتردد ان شخصية سنية معارضة تسعى من خلال مكاتب ضغط الى تحفيز علاقاتها مع الادارة الاميركية والكونغرس، كما يتردد ان اكثر من شخصية مقربة من رئيس تيار بارز قريب من تلك الشخصية نقلت اعمالها الى الخارج.