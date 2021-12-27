عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 كانون الأول 2021

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النهار: "الإثباتات" ضد "الحزب" في اليمن تحاصر لبنان مجدّداً ... أيّ سقف لعون اليوم، وكيف سيواجه ميقاتي التداعيات؟



الديار: العمل على صفقة جديدة في الكواليس... توزيع أدوار أو إنتهاء التحالف بين البرتقالي والأصفر

لبنان يواجه اليوم أشرس أنواع الحروب ألا وهي الحرب الاقتصادية المحرّمة دوليًا

هل يتمّ إقفال البلد مع وصول الموجة الجديدة من متحورات كورونا؟



الأنباء الكويتية: لا زيارة بابوية إلى لبنان في هذه المرحلة بسبب «عقبات سياسية»

عون في إطلالة إعلامية اليوم لشدّ العصب وتعميم المسؤوليات ومصادر: مخطط لاستنساخ تفاهم مع حزب الله بتوقيع باسيل!

الشرق الأوسط: التحالف يثبت استخدام «حزب الله» اليمن لمهاجمة السعودية

توعد قادة الحوثيين بمزيد من الأدلة الاستخباراتية... وحذرهم: المدنيون خط أحمر



الوطن السورية: الشعب السوري عانى من الإرهاب وعرف كيف ينتصر … مادورو: الرئيس الأسد شجاع ومناضل وسينهض بسورية