مادورو: الأسد شجاع ومناضل وسينهض بسورية

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الوطن السورية: وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس بشار الأسد بالرجل الشجاع والبطل والمناضل، معتبراً أن الجيش العربي السوري، ومعه الشعب السوري الموحَّد، والرئيس بشار الأسد، سوف ينهضون بسورية من جديد، وسوف يحرّرونها كاملة.

وفي مقابلة مع قناة «الميادين» أجراها الزميل غسان بن جدو، قال الرئيس الفنزويلي: إن الرئيس الأسد: «رجل شجاع وبطل ومناضل، ولديه عائلة جميلة وشعب رائع، لقد كُتب على سورية أن تتحمّل حرباً إرهابية إجرامية».

وأضاف مادورو: «لدينا جالية كبيرة ويوجد ما يقرب من المليون شخص من أصول سورية في جميع المدن الفنزويلية تقريباً، وأنا أعرف سورية جيداً وزرتها مع الرئيس هوغو تشافيز، واستطعنا التجول في مدنها ووصلنا للسويداء، التي يسمونها «سويدازويلا» لأن الجميع في تلك المدينة سوريون وفنزويليون في آن واحد».

وتابع: «نحن نحب سورية كثيراً، والشعب السوري عانى كثيراً خلال السنوات الـ11 الماضية، وعرف كيف يصمد، وكيف ينتصر، والجيش العربي السوري، ومعه الشعب السوري الموحَّد، والرئيس الأسد، سوف ينهضون بسورية من جديد، وسوف يحرّرونها كاملة».

واعتبر مادورو أن العالم العربي، والعالم أجمع، سوف تصيبهما الدهشة من كيفية انبعاث سورية من جديد، في الآتي من السنين.

وكشف الرئيس الفنزويلي بأن وزارة الخارجية في بلاده ستقوم بمجموعة من المبادرات عام 2022، من أجل إعادة تفعيل آليات التعاون بين البلدان العربية وأميركا الجنوبية، لبناء روابط في المستويين، المالي والنقدي.

وأكد أن بلاده يمكنها فعل كثير من الأمور في السنوات المقبلة، مضيفاً: «أدعو جميع الحكّام والشعوب والمستثمرين كي يستثمروا في فنزويلا»، مبيناً أن «بلاده هي بلد الفرص، وستقدم جميع الضمانات الدستورية والقانونية للاستثمارات في النفط والغاز والبتروكيميائيات والسياحة والذهب والألماس والحديد والفولاذ والألمنيوم والمنتوجات الغذائية».