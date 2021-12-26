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الان عون: ما الذي يخيف اكثر التصعيد او الوضع الذي نحن فيه؟

26
DECEMBER
2021
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كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحرّ في مسار متدرج من اعطاء الرسائل بهدف اصلاح الامور وهو لا يستطيع البقاء في موقع المتفرج.

وفي مداخلة عبر نشرة الأخبار المسائية على شاشة الـOTV، أشار إل ان “جوهر موقف الرئيس عون والتيار هو عدم الشراكة في التعطيل فما الذي يخيف اكثر: التصعيد او الوضع الذي نحن فيه؟”.

ووصف عون الجمود الحاصل بـ”اسوأ ما يمكن ان يحل باللبنانيين ولا بد من تحرك”، مشدّدا على أن “الرئيس عون اكثر الحريصين على السلطة التنفيذية ولا يقبل اختصارها بالموافقات الاستثنائية”.

وفي ما يخصّ تفاهم مار مخايل، أكد أن “التيار وحزب الله متجّهان الى حوار صريح ومراجعة عميقة”، معتبرًا أنه “يجب تقييم التجربة لمعرفة هل لا تزال العلاقة تخدم الاهداف”.
وركّز في هذا الإطار على انه ” يجب على التفاهمات ان تكون على مستوى التحديات ولا تقتصر على الانشائيات والشعارات”.

ويأتي حديث النائب عون بعد شائعات حول تعرّضه لحادث سير مروّع، وهو الخبر الذي نفاه مكتبه الإعلامي.

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