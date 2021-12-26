توقيفات في نيو سهيلة.. اليكم التفاصيل

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة نيو سهيلة – جبل لبنان داخل سيارة المواطنين (ش.ا)، (ش.ا) و(ك.ق) لإقدامهم على تعاطي المخدرات وحيازتها.

كما دهمت دورية من المديرية المذكورة منزل المواطن (ت.ب) وأوقفته لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها.

ضبط في السيارة والمنزل: 6,5 كلغ من الماريجوانا، 1,4 كلغ من حشيشة الكيف، مواد مخدرة، ميزان حساس، بندقية نوع بومب أكشن، صاعق كهربائي عدد 2، مبلغ من المال بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي.

سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.