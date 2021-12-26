17 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة في مستشفى طرابلس الحكومي

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أعلن التقرير اليومي لمستشفى طرابلس الحكومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، أن لديه 17 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة.

وجاء في التقرير:

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 31 مصابا.

عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة المنصرمة: 0.

عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال 24 ساعة المنصرمة : 1.

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1431.

عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17.

حالات وفاة: 1.