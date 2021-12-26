المهندس فارس ناصيف ردا على الهجوم الاشتراكي: حقد دفين وانتقام مبيت من موقع الرئاسة الأولى

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كتب المهندس فارس ناصيف:

حملة مستمرة و هجوم متواصل من قبل الحزب الإشتراكي وزبانيته على فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحجة فشل العهد وانسداد

أفق الإصلاح وما إلى ذلك من ذرائع.

من ناحيتنا فنحن نذكر القريبين والبعيدين بأن هذه الحملة المستعرة والشرسة التي يوجهها رئيس الإشتراكي وليد جنبلاط وأبرز معاونيه وائل أبو فاعور ليست إلا الجزء المكمل لمشهد متكامل بدأ منذ فجر الإستقلال مع تولي فخامة الرئيس بشارة الخوري سدة الرئاسة الأولى وتواصلت مع جميع رؤساء الجمهورية بلا استثناء.

وهذا إن دل على شيء فعلى حقد دفين وانتقام مبيت من موقع الرئاسة الأولى أي من رمز الموارنة السياسي الأول وهو رئاسة الجمهورية.

ونشير مجددا إلى حقيقة سياسة الحرباء التي اشتهر بها الإشتراكيون منذ القدم وإلى أن هؤلاء هم رمز الفساد السياسي والإداري وقمة الهدر وسرقة المال العام كما أن قرارهم ليس بأيديهم لا بل هو مفروض من خارج الحدود.

وهذا الواقع يفرض على كل من تسوغ له نفسه التحالف أو التعاون أو مسايرة هذا الفريق السياسي الفاسد أن يتنبه إلى خطورة مثل هذه الخطوة أو السياسة على المديين القريب والبعيد.