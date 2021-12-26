الجيش: توقيف أشخاص في منطقة نيو سهيلة

A + A -

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة نيو سهيلة ــــ جبل لبنان داخل سيارة المواطنين (ش.ا)، (ش.ا) و (ك.ق) لإقدامهم على تعاطي المخدرات وحيازتها. كما دهمت دورية من المديرية المذكورة منزل المواطن (ت.ب) وأوقفته لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها.

ضُبِط في السيارة والمنزل: 6.5 كلغ من الماريجوانا، 1.4 كلغ من حشيشة الكيف، مواد مخدرة، ميزان حساس، بندقية نوع بومب أكشن، صاعق كهربائي عدد /2/، مبلغ من المال بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي.

سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.