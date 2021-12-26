living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البابا يذكر مأساة لبنان في رسالة الميلاد وأعداد كبيرة تشارك في الاحتفالات

26
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد سنتين تقريبا من الاغلاق بسبب جائحة كورونا، شهدت روما انتعاشا ملحوظا تمثل بالحضور الكثيف هذا العام لسياح أجانب أتوا للمشاركة في احتفالات الميلاد، وتحديدا لسماع رسالة قداسة البابا فرنسيس التي وجهها للعالم من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.  
 
فقد امتلأت الساحات الإيطالية صباح عيد الميلاد، بالسياح بخاصة الساحة الفنية الرائعة "نافونا"، ساحة "الباروك" الشهيرة في روما التي عرفت بالسوق الميلادية الضخمة، حيث بيعت فيها حلوى الميلاد، لعب الأطفال، شخصيات المهد، الزينة، والهدايا. أما في ساحة القديس بطرس فقد التف آلاف الزوار حول أطول شجرة ميلاد في العالم بلغ ارتفاعها 28 مترا وزينت بمصابيح وزخارف. 
 
على الصعيد الاغتراب اللبناني، احتفل خادم الرعية المارونية في كنيسة مار مارون الاب جوزيف صفير بقداس الميلاد بمشاركة لفيف من كهنة المعهد الماروني الانطوني، وتم تبادل التهاني ونخب العيد. 
 
وتطرق الاب صفير في عظته إلى الوضع في لبنان، وتمنى أن "يحل السلام في قلوب اللبنانيين وتزال عنه الغيمة السوداء". 
 
أما الصحف الإيطالية، فقد نشرت على صفحاتها صباح اليوم مقتطفات من رسالة البابا فرنسيس، تطرق فيها بحسب ما نشرته جريدة " Avvenire " الناطقة باسم مطارنة إيطاليا، الى الاحداث في العالم، وقال: "في وقت تتردد من حولنا وفي العالم كله أصداء إعلان ولادة المخلص، ينبوعِ السلام الحقيقي، ما نزال نرى العديد من الصراعات والأزمات والتناقضات. يبدو أنها لن تنتهي أبدا، وكأننا لم نعد نتنبه لها. لقد اعتدنا عليها حتى أن مآس كبيرة تحصل إزاء الصمت؛ وقد لا نسمع صرخة الألم واليأس للعديد من أخوتنا وأخواتنا. لنفكر بالشعب السوري الذي يعيش منذ أكثر من عقد حربا خلفت ضحايا كثيرين وأعدادا لا تحصى من النازحين. لننظر إلى العراق، الذي يجد صعوبة في النهوض بعد صراع طويل. لنصغِ إلى صرخة الأطفال في اليمن، الذي يشهد مأساة رهيبة، منسية من قبل الجميع، وتستمر منذ سنوات وسط الصمت، مخلفة القتلى كل يوم". 
 
وتابع الاب القدس: "لنتذكر التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، المستمرة بلا حلول، مع التبعات الاجتماعية والسياسية المترتبة عليها. ولا ننسى بيت لحم، المكان حيث أبصر يسوع النور، والذي يعيش اليوم أوضاعا صعبة، أيضا نتيجة الصعوبات الاقتصادية وليدة الجائحة، التي تحول دون وصول الحجاج إلى الأرض المقدسة، وهي تنعكس سلبا على حياة السكان. لنفكر بلبنان، الذي يعاني من أزمة لا سابق لها، وحيث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تبعث على القلق الشديد". 
 
ووجه الحبر الأعظم دعاء الى الرب يسوع: "يا ملك الشعوب، ساعد السلطات السياسية على إحلال السلام في المجتمعات التي تعاني من التوترات والصدامات. أعضد شعب ميانمار، حيث يستهدف المسيحيون ودور العبادة الخاصة بهم دائما بسبب عدم التسامح والعنف، ما يشوه الوجه المسالم للسكان". 
 
كما، تحدث قداسة البابا عن الاوضاع المقلقة في العالم وعن وضع الفقراء الاطفال، الى جريدتي "ريبوبليكا" و"لاستمبا" الايطاليتين.
وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout