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الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

26
DECEMBER
2021
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الوطن السورية: هنأ الرئيس السوري بشار الأسد أبناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام وقدم التهاني لرؤساء الطوائف المسيحية باسم الأسد منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية السورية.

 

ونقل الوزير عزام تهاني الرئيس الأسد إلى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس غبطة البطريرك يوحنا العاشر وإلى قداسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني وإلى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي وإلى رئيس أساقفة دمشق للسريان الكاثوليك المطران مار يوحنا جهاد بطاح وإلى رئيس أساقفة دمشق للأرمن الكاثوليك المطران يوسف أرناؤوطي وإلى أبناء طوائفهم الكريمة.

 

كما نقل الوزير عزام تهاني الرئيس الأسد إلى رئيس السينودوس الإنجيلي في سورية ولبنان والرئيس الروحي للكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية بدمشق القس بطرس زاعور ورئيس أساقفة أبرشية دمشق المارونية المطران سمير نصار وإلى رئيس طائفة اللاتين بدمشق الأب أنطون لوكسه وإلى راعي الكنيسة الكلدانية بدمشق الأب مالك ملوس وإلى أبناء طوائفهم الكريمة.

 

بدورهم حمل البطاركة والمطارنة والآباء الوزير عزام رسائل شكر وتقدير للرئيس الأسد على لفتته الكريمة وتهاني سيادته لهم ولأبناء طوائفهم بعيد الميلاد المجيد ورعايته الدائمة لأبناء الوطن رافعين الدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ سورية وشعبها وجيشها وأن يرحم شهداءها وأن يمنح السوريين القدرة على مواجهة الحصار الاقتصادي الجائر الذي تدعمه الدول الراعية للإرهاب وأن يوفق الرئيس الأسد ويكلل جهوده بدحر الإرهاب واستعادة سورية استقرارها وأمنها.

الوطن السورية
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