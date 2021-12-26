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روسيا اليوم: مصدر أمني "إسرائيلي": هاجمنا عشرات الأهداف لـ حزب الله في سوريا خلال الـ3 سنوات الأخيرة

26
DECEMBER
2021
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روسيا اليوم: نقل موقع "واللا" العبري عن مصدر أمني في إسرائيل أن جيشها قصف "عشرات الأهداف" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني في سوريا والمثلث الحدودي مع الأردن "خلال السنوات الـ3 الأخيرة".

 

وبحسب الموقع، قالت مصادر مطلعة،أمس، إن الجيش الإسرائيلي "يحتفظ على مستوى عال لردع التنظيم الشيعي".

 

وذكر مسؤول رفيع المستوى في جهاز الأمن أن الجيش الإسرائيلي هاجم "خلال السنوات الأخيرة الـ3 عشرات الأهداف لحزب الله في سوريا".

 

وأوضحت مصادر رفيعة أن "حزب الله" لم يرد على الهجمات في سوريا ما زاد من صعوبة العمليات اللوجيستية وأنشطته لإقامة مواطئ قدم ونقل أسلحة وذخائر وتثبيت بنية تحتية من أجل التمركز في جنوب هضبة الجولان والمثلث الحدودي مع الأردن.

 

ومع ذلك أشار آخرون إلى أن "حزب الله" وبمساعدة إيران كان يستعد لهجوم مستقبلي على الجبهة الداخلية لإسرائيل وجنودها على الحدود من الأراضي السورية، بأسلحة تصل من إيران بحرا وبعضها يصل برا وجوا وتمرر عبر قوافل الى هضبة الجولان السورية.

 

وفي بعض الأماكن تمكن ناشطون في "حزب الله" من نصب مخازن أسلحة هاجمها ودمرها سلاح الجو الإسرائيلي بحسب تقارير خارجية.

روسيا اليوم
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