الأنباء الكويتية: ميقاتي: العلاقة مع بري لا تشوبها شائبة أو يداخلها تباين أو توتر

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

الرئيس نجيب ميقاتي هنأ اللبنانيين بالميلاد وأكد العزم على تذليل كل العقبات من أجل إعادة جمع الشمل الحكومي لافتا إلى أن الأمور حاليا على حالها من الجمود وكل المبادرات الممكنة مؤجلة إلى ما بعد عطلة الأعياد.

وأضاف في تصريح لـ«النهار» البيروتية أن علاقته مع الرئيس نبيه بري لا تشوبها شائبة أو يداخلها تباين أو توتر، معتبرا أن المشهد الأخير أمام مدخل مقر الرئاسة الثانية في عين التينة فسره البعض على نحو خاطئ وربما مغرض، وحقيقة ما جرى أن الرئيس بري أبلغني عرضا ما وعندما سمعت ما انطوى عليه هذا العرض كانت ردة فعلي رافضة، وهنا قال لي بري: «معك حق بهذا الاعتراض، وانا لم انزعج من الرئيس بري، بل من العرض الذي نقله إلي».