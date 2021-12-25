عراجي: مؤشرات "كورونا" مقلقة جدًا

قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، "كلجنة صحة وافقنا على خطة التغطية الصحية الشاملة ولكن الخلاف السياسي في البلد عطّلها وتم اقتراح اتباعها للصندوق الوطني للضمان الجتماعي وليس لمؤسسة أخرى".

وفي حديث لـ قناة "الجديد"، أضاف: "مؤشرات وأعداد "كورونا" مقلقة جداً ولدينا 900 سرير للعناية الفائقة والمركزة الخاصة بكورونا وقد امتلأ أكثر من 660 سرير حتى اليوم كما ان المستلزمات الطبية غير متوفّرة وأدعو أن لا نذهب الى كارثة بعد الأعياد".

وتابع، "لدينا وفر بعدد اللقاحات والتطعيم بالحد الأدنى يخفف من نسبة الدخول الى المستشفيات ".