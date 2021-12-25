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كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة ؟

25
DECEMBER
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا صاف اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1600 متر خلال الليل وساعات الصباح.
 
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس شتوي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية حتى ليل الثلاثاء حيث يتقلب تدريجيا.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر  كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية)
 
الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية ونحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال 1400 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.
 
الأحد:صاف اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال 1600 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى. 
الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع، يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال 1800 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى. . 
الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة، تتكاثف الغيوم ليلا وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة. 
 
- درجات الحرارة المتوقعة:على السامل من 10 الى 14 درجة، فوق الجبال من 4 الى 7 درجات، في الداخل من 5 الى 8 درجات.
- الرياح السطحية: شرقية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س 
- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط أحيانا على الجبال بسبب الضباب. 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين  40 و 60% .
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.  حرارة سطح الماء: 20 درجة. 
- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق .
- ساعة شروق الشمس: 06,41     ساعة غروب الشمس:   16,35 .

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