الرّئيس عون: التغيير آت وسيحصل.. الدولة المدنية بحاجة الى نضج اجتماعي وسياسي كي تتحقق في لبنان

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قال رئيس الجمهورية ميشال عون، في مقابلة دينية عشية عيد الميلاد، إن "الإنسان مرتبط بمجتمعه وبالأرض والإنسان بلا أرض هو لاجئ"، مضيفاً أن "مواطنو لبنان من كل الأديان ومختلف الحضارات لذلك طرحت إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار".

وأضاف: "ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة اعمال من مارس المسؤولية سابقاً وهو مؤتمن على حياة المواطنين"، متابعاً: "المسيحية المشرقية لا تعيش الاّ عبر الحوار المسيحي - الاسلامي، والدولة المدنية بحاجة الى نضج اجتماعي وسياسي كي تتحقق في لبنان".

وأكد أن "التغيير آت وسيحصل. وهذا التغيير سيكون فكريا وعمليا، لأننا وصلنا الى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام. وهذا ما سيفرض تغييراً معيناً، الا ان هذا التغيير بحاجة الى وقت، ولبنان بحاجة الى 6 او 7 سنوات للخروج من الازمة التي يعاني منها".